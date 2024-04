Settore crocieristico, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio a Miami per il Seatrade Cruise Global

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio sta partecipando al Seatrade Cruise Global di Miami (Florida), l’evento fieristico più importante al mondo per la promozione del settore crocieristico.

L’Ente ha deciso di essere presente per promuovere i porti di Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia Marina.

La partecipazione dei porti calabresi si inserisce all’interno e in collaborazione con Assoporti, l’associazione dei porti italiani, in un unico stand denominato “Cruise Italy one country, many destinations” per presentare tutto il sistema Paese, in modo che si possa dare risposte sia in termini operativi portuali che di offerta turistica sul territorio.

A darsi appuntamento in Florida è l’intero mondo del crocierismo globale. Si tratta di un’occasione molto importante per promuovere il sistema portuale dei porti crocieristi calabresi di competenza dell’Ente, attraverso i quali è possibile presentare le bellezze paesaggistiche, culturali ed archeologiche della Regione Calabria all’interno del circuito internazionale di settore.