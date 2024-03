Strategia della “tolleranza zero”, Occhiuto presenta i nuovi mezzi per difendere l’ambiente: “Moderni ed estremamente agili, per gestire le emergenze”

“Anche quest’anno massimo impegno per difendere il nostro ambiente e tolleranza zero nei confronti dei criminali che tentano di distruggerlo”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Instagram nel quale riconferma anche per quest’anno la strategia della “tolleranza zero” in tema di lotta agli incendi e in generale agli eventi estremi.

Nel video Occhiuto presenta 19 nuovi pick-up 44 e 11 nuovi gruppi elettrogeni da impiegare per la gestione delle emergenze: “Mezzi moderni ed estremamente agili che – spiega il presidente della Regione Calabria – potranno raggiungere le zone piu’ impervie. Sono mezzi tecnologicamente avanzati che daremo alle associazioni di Protezione Civile per aiutarci nella campagna ‘Tolleranza Zero’, sulla quale stiamo lavorando gia’ da diversi mesi. Nei prossimi giorni presenteremo non solo i droni, ma tutte le novita’ che abbiamo messo in campo per essere ancora piu’ performanti. Riforma della protezione civile fatta, tolleranza zero a difesa dell’ambiente in Calabria anche quella fatta e continuamente: l’ambiente – conclude Occhiuto – e’ una risorsa che deve essere garantita ai calabresi perche’ sull’ambiente si costruisce il futuro della Calabria”.