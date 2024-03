Inchiesta sulla depurazione, Irto (Pd): “Congratulazioni a inquirenti e investigatori, fondamentale tutelare ambiente e salute”

«Congratulazioni alla Dda di Catanzaro, ai carabinieri e a quanti hanno collaborato alle indagini dell’ultima inchiesta sulla depurazione in Calabria, che ha portato all’emissione di 18 misure cautelari e ad accertamenti per 34 impianti in 40 Comuni delle cinque province regionali». Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Pd calabrese, che sottolinea: «L’attività degli inquirenti e degli investigatori è sempre fondamentale, soprattutto, come in questo caso, per individuare danni e pericoli ambientali, garantire la salute e – conclude Irto – un servizio essenziale ai cittadini».