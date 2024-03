Imminente l’apertura di sportelli dedicati all’assistenza tecnica degli apicoltori

C’è chi fa l’apicoltore da oltre 40 anni, chi ha seguito l’attività di famiglia e chi è entrato da poco in questo settore perché mosso da tanta passione.

Grande partecipazione per il primo appuntamento dei seminari apistici organizzati da ARA Calabria per il 2024 che ha richiamato presenze provenienti da tutta le regione.

Tema del primo incontro è stato “La nutrizione degli alveari e diversificazione dell’azienda apistica: l’idromele”. A relazionare sono stati l’apicoltore-erborista, specializzato in Scienze e Tecnologie Alimentari, Rosario Sica e la docente, tecnica apistica, Alessandra Giacomelli.

Le prossime date in programma sono l’8 e il 29 marzo, il 12 e il 23 aprile, il 10 maggio e il 7 giugno, nella sala conferenze dell’Agriturismo Trigna.

Nella sessione inaugurale è intervenuta il direttore di ARA Calabria, Filomena Citraro, che ha annunciato l’apertura imminente di uno sportello dedicato all’assistenza tecnica per gli apicoltori in ogni provincia della regione, in ottemperanza Reg. UE 2021/2115 – Scheda Azione A.2. Assistenza Tecnica e Consulenza alle aziende, interventi e dimostrazioni pratiche. L’obiettivo è quello di offrire un supporto mirato e qualificato per affrontare le sfide quotidiane del settore apistico, discutendo, con esperti del settore, argomenti di vitale importanza, come sanità degli alveari, piani di lotta alla Varroa, normative di riferimento.