Caputo: “L’elezione di Roberto Occhiuto a vice segretario di Forza Italia, un vanto per la Calabria intera”

“Non posso che gioire all’elezione del nostro Presidente Roberto Occhiuto a vice segretario Nazionale di Forza Italia, il buon lavoro premia” ha sostenerlo è Pierluigi Caputo vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. “L’elezione di ieri è frutto dell’impegno costante, dell’attenzione ai problemi che contano, della sua visione – riconosciuta a livello nazionale – che sta rilanciando la nostra Regione. Roberto Occhiuto, non è nuovo a incarichi nazionali. Già capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, non ha fatto mai mancare, in nessun dibattito, la sua spinta innovativa e di riflessione. Il mandato assunto deve essere motivo di vanto per i tanti militanti, per noi rappresentanti del partito, per quanti credono nel cambiamento. La Calabria può continuare a contare, ancora una volta, su una voce autorevole a livello nazionale. Auguro al Presidente Occhiuto buon lavoro sempre nell’interesse della Calabria e dell’Italia intera. Un moderato che sa guardare oltre”.