Il modello Daniele Novello scelto per rappresentare le bellezze della Calabria

Daniele Novello, il modello emergente dalla terra calabrese, si prepara a portare la bellezza incontaminata delle coste calabresi al di là dei confini nazionali.

Recentemente selezionato per un ruolo di prestigio, Novello si appresta a diventare un modello visivo delle meraviglie naturali di questa affascinante regione, la Calabria.

Daniele Novello incarna l’autenticità delle coste calabresi con il ruolo un guerriero della Magna Grecia solitario, in questo ruolo si esprime tutta l’audacia ed il coraggio della terra calabrese nel ripartire ed iniziare a conquistare la scena.

La sua selezione per questo ruolo di rappresentanza è una testimonianza della sua capacità di trasmettere non solo la moda, ma anche la ricchezza e la bellezza delle coste calabresi.

Il manager Stefano Dimarco, riconoscendo il potenziale di Novello nel catturare l’essenza della Calabria attraverso la sua immagine, ha deciso di proiettare le coste calabresi sulla scena nazionale.

«Sarà un’opportunità di scoprire la magia di questo angolo d’Italia – dice – attraverso gli occhi di un ambasciatore che porta con sé le radici profonde della sua terra natia.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Francesco Scalzo.

Ringraziamenti per Nazzareno Zaccaria, Consigliare di Amministrazione Unical, Agostino Marasco Parrucchiere, l’associazione Opera Sacra di Vibo Valentia per l’attrezzatura di scena, in particolare Luca Comito e Giuseppe Mobilio, ed infine il locale Toda Gioia di Rende per aver ospitato il nostro staff».