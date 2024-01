Cosenza, Irto (Sinistra Italiana): “Continuiamo a costruire l’alternativa alle destre”

“Continuiamo a costruire insieme l’alternativa alle destre, che, con la propaganda e l’autocelebrazione, nascondono la loro volonta’ di impoverire il Sud e le gravissime difficolta’ economiche e sociali che stanno producendo per manifesta incapacita’ di governo”. Lo ha detto il senatore Nicola Irto, segretario del Pd della Calabria, durante il congresso regionale, a Cosenza, di Sinistra Italiana. Nel suo intervento, il segretario dei dem calabresi ha salutato la comunita’ democratica e precisato che “piu’ forte e’ Sinistra Italiana, piu’ forte e’ il centrosinistra”.

“E’ bene che si faccia questo congresso, che serve – ha sottolineato Irto – a costruire, uniti, un campo alternativo alle destre. La Calabria vive il periodo peggiore della sua storia: non c’e’ stabilita’ e dignita’ nel lavoro, per questo i giovani vanno via e aumenta lo spopolamento di interi territori. Soprattutto, la sanita’ pubblica e’ in ginocchio: mancano troppi medici, l’emigrazione sanitaria supera i 250 milioni di euro all’anno, il debito delle aziende della salute lievita senza controllo e le liste d’attesa scorrono con lentezza micidiale. Dovremo mettere in campo – ha concluso Irto – sempre piu’ coraggio, intelligenza e determinazione, per sconfiggere le destre in Calabria e a livello nazionale”.