Morte Tommasi, l’ex presidente della Regione Calabria Loiero: “Insieme a lui battaglie ecologiche di spessore”

“Apprendo a Roma con indicibile dispiacere dell’improvvisa e prematura scomparsa dell’amico Diego Tommasi. Con lui abbiamo fatto un significativo pezzo di strada insieme. Verso la fine del 2004 prese parte con grande entusiasmo, alle prime primarie celebrate in Italia e dopo qualche mese, nel 2005, alla vittoria del centro sinistra e del sottoscritto alla Presidenza della Regione”. Lo afferma in una nota l’ex presidente della Regione Calabria Agazio Loiero.

“Ricordo che Diego – prosegue – fu uno dei primi consiglieri regionali che invitai a far parte, come assessore all’ambiente, della giunta che mi accingevo a presiedere. Insieme a lui e a tutto l’esecutivo abbiamo fatto battaglie ecologiche di un certo spessore culturale, che ebbero una notevole risonanza sulla stampa nazionale. A cominciare dall’abbattimento del mostro di Copanello in territorio di Stalettì, che era ed è il luogo dove vivo”.

“La sua tempra di combattente – conclude Loiero – resterà sempre viva nella mia memoria. Alla signora Ester e alla famiglia tutta indirizzo di vero cuore le mie condoglianze più vive”.