SLM Fast Confsal Calabria: “Sfide importanti nel 2024, a partire dal rinnovo del contratto dei ferrovieri”

La segreteria del sindacato SLM Fast Confsal Calabria in occasione delle imminenti festività si riunisce nella nuova sede regionale di Via Copernico 4 ed invita il nuovo Presidente del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Giuseppe Andrea Maiolo, per augurare buone feste ai suoi iscritti.

La presenza del nuovo Presidente del CIFI ha una particolare importanza come collegamento con il mondo della tecnica ferroviaria.

L’impegno sul territorio e la tenacia con il quale viene sostenuto il duro lavoro dell’intero comparto viene ripagato dalle tantissime adesioni che sono pervenute negli ultimi tempi.

“Ci attendono sfide importanti per questo 2024 a partire dal rinnovo del contratto dei ferrovieri” afferma il segretario regionale Domenico Battaglia. “Dobbiamo continuare a lottare per un’equa distribuzione dell’orario di lavoro al fine di rendere il tempo libero un vero diritto inalienabile di tutti i lavoratori. Lo spirito di abnegazione che i nostri iscritti hanno dimostrato durante tutto il 2023 è segno di serietà e rende forza alla nostra organizzazione sindacale”, continua il Battaglia.

“Le attività sindacali infatti si arricchiscono di nuove forze con incarichi che danno la spinta necessaria per proseguire con forza la lotta sindacale. Tutto ciò con una particolare attenzione anche alle donne che sono colonna portante delle nostra associazione sindacale.

L’impegno profuso durante l’anno tra alti e bassi ha reso più forte la nostra struttura sindacale con nuovi innesti che hanno portato forza in difesa dei lavori di tutto il comparto.”

Il Segretario termina augurando a tutti i lavoratori del comparto trasporti buon Natale e un felice e sereno anno nuovo.