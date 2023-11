Unioncamere Calabria organizza il “Brokerage Event”: si terrà in modalità ibrida il 24 ottobre all’interno della Conferenza Internazionale dell’Industria 4.0

Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con l’Università della Calabria e i partner di Ism, tra cui l’Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, l’Universidade Nova de Lisboa e la CAL-TEK Srl, organizza il B2B/B2S (Business to Business/Business to Science), Brokerage Event che si terrà, in modalità ibrida, il 24 novembre prossimo in occasione della Conferenza internazionale sull’industria 4.0 e la Smart manufacturing (ISM). “Il Brokerage Event – è detto in un comunicato – si inserisce all’interno dell’edizione 2023 della Conferenza Internazionale sull’Industria 4.0 e la Smart Manufacturing (ISM), che quest’anno si svolgerà a Lisbona, un forum internazionale annuale che promuove la cultura smart ed esplora l’impatto trasformativo delle tecnologie digitali che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale in tutti i settori economici”.

“Unioncamere Calabria, nell’ambito delle attività programmate in qualità di sportello della rete Enterprise Europe Network – afferma il presidente Antonino Tramontana – organizza questo importante Brokerage Event a cui è possibile partecipare sia in presenza, a Lisbona, che da remoto. Si tratta di una qualificata opportunità di business rivolta ad imprese, start-up, istituti e laboratori di ricerca, università e organizzazioni di cluster in occasione della quale sarà possibile, per esempio, presentare a potenziali partner di cooperazione internazionale progetti, prodotti, servizi o know-how più vantaggiosi, ma anche trovare investitori o partner commerciali/tecnologici/di ricerca per nuovi progetti e idee di business o di R&S”.

“Non vi è dubbio – aggiunge Tramontana – che dalla digitalizzazione passa il futuro delle nostre imprese, della loro crescita e competitività a livello globale. Per tale ragione l’impegno dell’ente è rivolto anche alla creazione di ogni utile proposta di incontro internazionale atta a favorire lo scambio di competenze tecnologiche e di innovazione. Esprimo un ringraziamento doveroso verso l’Università della Calabria e tutti i partners italiani ed esteri della rete Een che promuovono, in qualità di co-organizzatori, la partecipazione”.