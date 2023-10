Direttiva ETS, Nesci incontra la Presidente Roberta Metsola: “Dialogo costante”

“Ringrazio la Presidente del Parlamento europeo, On. Roberta Metsola, per la disponibilità a prestare attenzione al problema relativo all’impatto della direttiva “ETS marittimo” sui porti del Mediterraneo. E’ quanto dichiara l’eurodeputato Denis Nesci (Fdi – Ecr).

“Le ho evidenziato come sia necessario rinegoziare la direttiva, in quanto, il suo effetto sarà dirompente sulle infrastrutture strategiche dell’intero bacino. In particolare – continua Nesci – ho esposto la mia preoccupazione per il porto di Gioia Tauro, per cui è di vitale importanza un intervento che scongiuri il depotenziamento dell’hub portuale più importante d’Italia e del sud Europa in termini di transhipment”.

“Ho informato la Presidente del fatto che il porto calabrese ha un indotto occupazionale di oltre 4000 posti di lavoro, con una capacità di sviluppo notevole con un retro porto che può consentire di sviluppare il territorio e attrarre investimenti. L’auspicio è che, attraverso anche una sinergia istituzionale con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo – conclude – si possa trovare il modo di revisionare la direttiva già nella fase iniziale della sua applicazione come previsto dalla stessa direttiva”.