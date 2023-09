UE, Grant (Lega): “Basta ecofollie imposte dall’Europa”

“Tra pochi mesi sarà applicato l’ETS (Emission Trading System), previsto nel folle pacchetto Fit for 55, anche ai trasporti marittimi. Questa nuova tassa metterà in ginocchio i porti italiani, particolarmente quello di Gioia Tauro, che, con questo sistema, rischia addirittura la chiusura. Non possiamo più accettare le ecofollie imposte dall’Europa, a discapito della nostra economia e dei nostri lavoratori. La Lega ha lottato strenuamente e continuerà a farlo, per cercare di limitare i danni inflitti da un’Europa serva delle più bieche ideologie green che non fanno altro che rendere assolutamente poco attrattivi i nostri mercati”. Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega.