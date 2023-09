Granata (Legalità Democratica): “La nave da carico ‘Aya M’ diretta in Libia si trova nei pressi dell’isola di Malta. Nessuna ispezione dalla capitaneria di porto”

“Il porta container Aya M” da 125 metri, partita da Genova lo scorso lunedì pomeriggio, e diretta a Misuraca in Libia, ha stazionato diversi giorni andando su è giù di fronte la nostra costa tirrenica. E’ strano che dopo le varie segnalazioni e la nostra richiesta pubblica di ispezione alla capitaneria di porto, la nave sia immediatamente partita per la Libia e adesso si trova già nei pressi dell’Isola di Malta. Non ci soddisfano le informazioni acquisite “E’ una nave libica, che ha bordo delle auto, era ancora in attesa che migliorassero le condizioni meteo marine, considerato il mare mosso in questi giorni al di là dello stretto di Messina, e quindi sono state effettuate delle piccole evoluzioni di tipo tecnico, sotto il controllo delle capitanerie di porto”. A mio avviso ci vuole un rigoroso sistema di controllo per le navi che transitano nelle acque della costa calabrese e anche nello specifico presso il porto di Goia Tauro, dove transitano numerose navi. Per fare una seria battaglia all’inquinamento dobbiamo proteggere il nostro mare sia dall’interno, ma anche all’esterno del nostro territorio”. Lo dichiara il Presidente dell’associazione legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.