Scomparsa Profiti, il cordoglio di Unindustria Calabria

«La notizia dell’improvvisa scomparsa del prof. Giuseppe Profiti è fonte di profondo sgomento. Sin dal suo insediamento alla guida di Azienda Zero, con il prof. Profiti si era instaurato un ottimo e schietto rapporto professionale prima e personale poi, a conferma di quali fossero le sue doti in entrambi gli ambiti. Abbiamo infatti conosciuto un professionista serio e preparato con cui si era avviata una proficua collaborazione istituzionale; un uomo perbene, che si è approcciato al ruolo affidatogli dal presidente Occhiuto con entusiasmo e abnegazione. Non c’è alcuna retorica nell’affermare che la Calabria ha perso, prematuramente, un manager di grandi qualità. Ai familiari di Giuseppe Profiti, ai suoi affetti più cari, giunga il sincero e profondo cordoglio di tutto il mondo confindustriale calabrese».

È quanto si legge in una nota sottoscritta dal presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, dagli organismi direttivi dell’associazione, dal presidente della Sezione Sanità, Alfredo Citrigno, e dal direttore di Unindustria Calabria, Dario Lamanna.