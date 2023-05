Con l’intervento del relatore Antonino Germanà della Lega, è cominciata al Senato la discussione del decreto sul Ponte sullo Stretto. In aula anche il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini. Il decreto, approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, va convertito in legge entro il 30 maggio. Il voto finale è atteso in serata.