Flai Cgil Pollino – Sibaritide – Tirreno: eletta la segreteria

Durante i lavori dell’Assemblea Generale la Flai Cgil Pollino – Sibaritide – Tirreno ha eletto la nuova Segreteria. Entrano a farne parte, oltre alla Segretaria Generale Federica Pietramala, Giovanna Capozzolo e Alessandro di Callo. Presente la Segretaria Generale Flai Cgil Calabria Caterina Vaiti, soddisfatta della nomina dell’organismo a cui ha rivolto gli auguri di buon lavoro.

Durante l’incontro – si legge in un comunicato stampa del sindacato – sono state discusse le priorità della sigla, dall’agricoltura, ai consorzi di bonifica fino alle eccellenze del territorio e all’esigenza di rafforzare i legami con le imprese sane con le quali concordare strumenti di sostegno ai lavoratori. Ma anche l’impegno per la lotta al caporalato e degli stranieri impiegati nei campi.

Attenzione è stata rivolta anche al rilancio dell’Arsac, ente di sperimentazione in agricoltura ma da troppi anni privo di investimenti e alla riforma del settore della Bonifica a tutela della dignità dei lavoratori.

Al termine dell’assemblea, la Segreteria si è recata nei locali della cooperativa ortofrutticola Osas, produttrice di diverse tipologie di frutti e non solo tipici del territorio e che ha sempre mostrato una particolare attenzione nei confronti dei lavoratori.