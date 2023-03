Ponte sullo Stretto, Salvini: “Spero arrivi entro oggi ok definitivo a decreto rivoluzionario”

”Spero che entro oggi arrivi l’ok definitivo ad un altro piccolo e rivoluzionario decreto che abbiamo portato in Consiglio dei ministri la settimana scorsa. Io penso che le industria private italiane producano i prodotti migliori al mondo, ma hanno bisogno di un sistema di logistica e di infrastrutture che permetta loro di arrivare sul mercato senza costi eccessivi.

Quindi spero che arrivi ad ore l’ok definitivo per il collegamento stabile fra Sicilia, Italia ed Europa, da cui si parla da 60 anni e penso che possa rivoluzionare il sistema dei corridoi infrastrutturali”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dei 75 anni di Confapi, riferendosi alle ultime limature tecniche al decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.

”Noi stiamo investendo 11 miliardi per arrivare in treno più velocemente da Palermo a Catania e Messina – aggiunge Salvini – stiamo investendo altri miliardi per arrivare in treno più velocemente da Salerno a Reggio Calabria. Quindi io investo 20 miliardi per arrivare veloce fino a Messina e a Reggio Calabria, poi mi fermo e ad oggi smonto i treni, li spezzo, li metto su un traghetto, li porto dall’altra parte e perdo un’ora e mezzo di tempo.

Non ha più senso investire i soldi per il tassello mancante”.