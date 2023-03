Il gioco online e le nuove tecnologie

Come tutti sanno i giochi come blackjack o la roulette hanno una tradizione molto antica e fanno parte di un settore, come quello del gaming, che non è mai andato realmente in crisi. Questo si deve non solo alla quantità di giocatori appassionati, ma anche all’evoluzione del gioco realizzata negli ultimi anni, a partire innanzitutto dall’introduzione delle nuove tecnologie. Negli ultimi dieci anni, infatti, le nuove tecnologie hanno portato moltissimi cambiamenti in ogni aspetto della nostra vita, cambiamenti introdotti anche nel mercato del gioco online.

Ed ecco quindi spiegata una diffusione in rete sempre più elevata dei casinò online che hanno attirato molte più persone appassionate al mondo del gioco riducendo, difatti, le distanze dai casino tradizionali.

Ma vediamo meglio cosa è cambiato con il gioco online e perché le nuove tecnologie hanno apportato dei grandi benefici a questo settore.

Gioco e nuove tecnologie: cosa è cambiato?

Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, innanzitutto, i giochi sono cambiati molto nel tempo, sia come caratteristiche che come fruibilità, rendendo i titoli sempre più appassionanti e divertenti. La maggior parte dei casinò online offre bonus e promozioni per i nuovi iscritti regalando numerose giocate gratuite. Inoltre, il vantaggio dei casinò online, oltre ovviamente alla comodità di gioco da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, è che si ha la possibilità di vivere l’esperienza del casino reali, con una uguale offerta di gioco, con croupier dal vivo e simulazioni sempre più realistiche. In questo modo, quindi, chiunque può provare ad entrare in un casino tradizionale senza però muoversi dalla propria abitazione. La tecnologia, inoltre, non ha solo apportato cambiamenti dal punto di vista della fruibilità del gioco, essendo soprattutto mobile friendly e quindi disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, ma ha avuto anche un grosso impatto dal punto di vista della sicurezza del gioco.

La sicurezza del gioco online grazie alle nuove tecnologie

L’innovazione tecnologica ha reso il settore del gioco online molto più sicuro grazie a nuovi strumenti di monitoraggio sempre più avanzati. La prima “prova di sicurezza” che si può avere su un casinò online è quella delle certificazioni, come quella dell’ADM, l’agenzia nazionale che rilascia un’apposita licenza e attesta l’affidabilità della piattaforma. Tutte le piattaforme con questa licenza, come ad esempio il casino di Sisal.it, sono sicure e legali e in mancanza di questa certificazione il rischio di frode per un giocatore è estremamente elevato.

Anche la trasparenza nel mondo dei giochi è aumentata soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo del gioco responsabile. Infatti, grazie alle innovazioni tecnologiche, le migliori piattaforme di gioco attuano dei programmi di gioco responsabile disincentivando i comportamenti “rischiosi” per gli utenti tramite degli strumenti preventivi. Primo tra questi è, ovviamente, il divieto di giocare a chi ha meno di 18 anni, oppure la determinazione dei limiti di deposito, dei limiti di sessione, fino ad arrivare all’autoesclusione, ovvero la disattivazione dell’account del giocatore a seguito di comportamenti di gioco non propriamente sani.