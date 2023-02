Si riunisce la Giunta regionale con il nuovo assessore Marcello Minenna: “Farò del mio meglio per non deludere i calabresi”

di Gaia Serena Ferrara – “Fare le cose in Calabria è molto più sfidante che farle altrove”. Si è espresso in questi termini il presidente Roberto Occhiuto proprio oggi, in vista della riunione della nuova giunta regionale alla quale prenderà parte per la prima volta il nuovo assessore Marcello Minenna.

“Uno dei più importanti economisti del paese – afferma Occhiuto – le cui capacità manageriali e competenze tecniche saranno al servizio del governo regionale e gioveranno ad alcuni settori strategici”. Si tratta in particolare del settore idrico e ambientale ma prioritario risulta essere anche la programmazione unitaria.

“Quando ho ricevuto la proposta – ha commentato Minenna – mi sono reso conto, in quanto economista, che la regione possa avere una grande retroazione positiva per tutto il paese”. Non dimentichiamo, dopotutto, che il prof. Minenna non solo ha fatto parte della giunta comunale di Virginia Raggi a Roma, ma soprattutto ha lavorato a fianco del commissario straordinario Franco Tronca “con il quale – ricorda Minenna – riuscimmo a portare circa 250 mln di spazi di spesa e a chiudere il bilancio in avanzo”. E poco prima dell’incontro coi sindaci, Minenna promette: “farò del mio meglio per non deludere i calabresi”.