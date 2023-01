Migranti, Furgiuele (Lega): “Approvato mio Odg a sostegno comuni calabresi”

“Recependo le istanze dei territori interessati, in particolare quella del sindaco di Roccella Jonica, la Camera ha approvato un mio Odg che impegna il governo a dare un sostegno concreto ai comuni calabresi che subiscono le operazioni di accoglienza e primo soccorso degli immigrati clandestini, come nelle città siciliane. I calabresi dimostrano da sempre grande generosità e non possono essere penalizzati da chi, illegalmente, sbarca sulle nostre coste. La Calabria, infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, nel corso del 2022 è seconda per numero degli sbarchi sui litorali italiani. Per questo ho chiesto aiuti per i nostri comuni, sempre nel quadro irrinunciabile del contrasto all’immigrazione irregolare, che deve rimanere e rimarrà una priorità dell’esecutivo. Nella stessa direzione sta andando il confronto che ho aperto con il sottosegretario Molteni per il sostegno a città particolarmente interessate dalle operazioni di primo soccorso come Roccella, Crotone, Reggio Calabria, Siderno, Stilo, Ardore”.

Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicesegretario della Lega.