Come guadagnare con un sito web

Digito, ergo sum. Parafrasando Cartesio potremmo dire così per definire la società del giorno oggi dove chi non è presente sul web o sui social di fatto non esiste. Che tu abbia una piccola, media oppure grande attività muoversi nei meandri dell’online è fondamentale. Il concetto di vendita non è infatti più legato alla propria zona di residenza o a vicini di casa o amici. C’è la possibilità di arrivare al mondo intero grazie alle nuove tecnologie. Il primo passo da fare, fondamentale, è sempre quello del sito internet che rappresenta il biglietto da visita moderno. Non serve più il pezzettino di carta che indica il nostro contatto, piuttosto occorre rimandare un cliente o potenziale tale a consultarci sul web in maniera tale che possa effettivamente capire chi siamo, il nostro livello di professionalità ed anche la nostra bravura. Perché chi è bravo nel suo mestiere ma non sa comunicare non riuscirà mai ad affermarsi completamente. La qualità va comunicata, attraverso strategie precise che passano inevitabilmente dallo sfruttamento delle infinite risorse di internet. Magari affidandosi ad altre aziende che nel settore possono darci un aiuto prezioso, come Famacs Agency, agenzia di link building e media buying online per fare in modo, dopo aver costruito il proprio sito internet, che il nostro nome circoli laddove realmente conta.

Come guadagnare con un sito gratuito

Non necessariamente per realizzare un sito internet occorre investire grandi quantità di denaro. Esistono sul mercato numerose piattaforme che consentono addirittura di farlo gratis. Bisogna però fare in modo che il proprio biglietto da visita sul web sia idoneo e comunichi efficacemente ciò che noi siamo. Chi decide di mostrarsi online lo fa perché ritiene che questo strumento sia utile per fargli guadagnare più soldi. Il ragionamento è corretto ma non necessariamente un sito, a prescindere che sia gratuito oppure no, porta ad un cambio radicale nelle vendite. Molto dipende dal numero di visite che riceviamo quotidianamente e che prescinde anche dalla qualità del sito stesso: è necessario quindi pubblicizzarlo in maniera adeguata. C’è poi da fare un’importante distinzione tra il ritorno diretto che ci attesta quante vendite facciamo tramite il sito e quello indiretto di chi ci vede o magari ci scopre online e diventa poi cliente. Uno stratagemma da utilizzare è quello di affidarsi poi ad una selezione di siti che ci consentono di pubblicizzare i nostri prodotti o servizi, spesso in forma gratuita o semplicemente tramite commissioni. Anche questo è un sistema utile per rafforzare il proprio marchio.

Come guadagnare con un sito di annunci

Il bello dell’online è che è uno strumento straordinariamente democratico. Consente a tutti, infatti, di poter raggiungere dei risultati ma riuscirci non è così scontato. Sfruttare le potenzialità di un sito di annunci è cosa buona e giusta, ma bisogna fare attenzione. Rispetto al passato la concorrenza è molto più folta e agguerrita e per tale ragione occorre attrezzarsi. La base di partenza è uno studio accurato del mercato di riferimento. Dietro ci deve essere sempre un’idea imprenditoriale: definizione del budget, pianificazione dei contenuti e delle sponsorizzazioni. Senza competenze è opportuno affidarsi ad esperti del settore per evitare di buttare soldi senza portare a casa alcun risultato. Google Analytics può dare un supporto per analizzare e quantificare il traffico del sito web. Capire gli utenti, i loro comportamenti e soprattutto le loro esigenze è uno step fondamentale per assicurarsi di avere successo. Una volta raggiunta una scorza sufficiente di clienti, a quel punto, il passaggio successivo è quello di fidelizzarli prima ancora di puntare ad una nuova espansione.

Come guadagnare con un proprio sito

Una volta creato il giusto traffico sul proprio sito si può pensare di guadagnarci. Vendere tutto ciò che abbiamo a disposizione, anche il sito stesso, è una delle possibilità ma non l’unica. La pubblicità è però probabilmente il mezzo migliore che abbiamo per incassare. Vero è che sempre più utenti si affidano a strumenti in grado di bloccare le pubblicità ma è un metodo che funziona ancora. Google AdSense è un facile aiuto in tal senso: attraverso l’iscrizione questa rete ci consente di inserire guadagnando dei banner pubblicitari all’interno del nostro sito. Anche l’affiliazione è una buona maniera di monetizzare: praticamente ci consente di vendere anche prodotti di terzi. Dalle affiliazioni travel fino a quei siti che confrontano e recensiscono giochi e idee regalo per bambini e ragazzi. Dal punto di vista pratico l’operazione è semplicissima e ci basta inserire un codice di affiliazione direttamente nel nostro sito o se si usa un software per l’ad serving, unirlo alle pubblicità PPC da una rete. Qualora fossimo già particolarmente forti sul web, un’altra via sarebbe quella di richiedere donazioni anche tramite PayPal. In questo caso, però, la nostra presenza dovrebbe essere ritenuta in qualche maniera fondamentale dai tanti “clienti virtuali” che quotidianamente ci consultano.

Quanto si guadagna con un sito web

Non esistono facili ricette di guadagno. Se qualcuno le avesse scoperte, oggi saremmo probabilmente tutti quanti ricchi. Come per tutte le cose c’è da lavorare, c’è da mettere in campo competenza e offrire servizi o prodotti di qualità o che in qualche maniera riescano a raggiungere un numero elevato di persone. Le variabili sono numerose e dipendono anche dal modo in cui si vuole guadagnare. Un punto di partenza che però è indispensabile è legato al numero di visite. Da alcune stime effettuate un sito con una media da 10.000 visite al giorno può guadagnare circa dai 2000€ a 15000€. Come avete modo di constatare è un ventaglio bello ampio, nel quale rientrano numerose possibilità che vi possono far tendere verso il limite minimo o far salire verso quello massimo. AdSense, ad esempio, premia in base alla nicchia e al numero di click che riceve la nostra pubblicità. Ogni singolo click ha un guadagno potenziale dai 0,05€ a 5€. Sfruttare l’affiliate marketing può portare interessanti commissioni: in questo caso l’unica cosa da fare è utilizzare il proprio spazio per concederlo ad altri che tramite noi vendono i propri prodotti. Vero che sulla singola vendita non si incassa tantissimo ma se aumentiamo le visite parallelamente anche i guadagni aumenterebbero sensibilmente. Conta saperci fare o affidarsi a professionisti in grado di darci un reale e concreto aiuto.