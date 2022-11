Rapporto Svimez, Ferrara (M5S): “Antoniozzi entri nel merito dei temi, basta propaganda da Fdi”

“La replica del vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi rivela ancora una volta come il partito della premier sia impegnato in sterile propaganda anziché occuparsi di governare il Paese. Nella mia nota, che invito il deputato a rileggere con maggiore attenzione, non imputo all’attuale governo la responsabilità della recessione del prossimo anno prospettata dal rapporto annuale Svimez presentato proprio alla Camera, si tratta chiaramente e oggettivamente di effetti dovuti alla guerra in Ucraina e al relativo shock energetico. Al contrario, all’attuale governo, contesto la politica “zero investimenti” intrapresa. L’austerity meloniana non convince nessuno tant’è che persino Carlo Bonomi, presidente degli industriali, ha bocciato la legge di bilancio del governo Meloni. Ricordo al deputato meloniano che il Mezzogiorno, grazie alle politiche promosse dai governi guidati da Giuseppe Conte, ha registrato una crescita pari al 5,9% nel 2021 persino leggermente superiore a quella della Ue-27. La recessione arriverà, ma solo per le regioni del Sud stremate da un’inflazione che sui redditi bassi pesa di più ecco perché ribadisco ancora una volta come un provvedimento quale il Reddito di Cittadinanza sia assolutamente da rafforzare in una situazione del genere e non da tagliare, lasciando centinaia di migliaia di famiglia ai margini della società” così l’eurodeputata Laura Ferrara in replica al deputato di FDI, Alfredo Antoniozzi.