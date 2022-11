Intesa operativa ICE-Agenzia e Unioncamere Calabria per il sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese calabresi

ICE – Agenzia e Unioncamere Calabria, per conto del sistema camerale calabrese, hanno sottoscritto una intesa operativa per sostenere in maniera sinergica i processi di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale calabrese.

L’intesa nasce alla luce dell’accordo quadro stipulato tra Unioncamere Nazionale, Assocamerestero e ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha posto nuove basi fra ICE e sistema camerale per fare sistema a supporto e a difesa del Made in Italy e operante nell’ambito del Patto per l’export – il documento strategico per l’internazionalizzazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Attraverso l’Accordo i tre organismi hanno inteso individuare nuove linee di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti dalla crisi economica.

L’ICE– Agenzia è infatti l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri e che ha competenza per attuare i Piani Pubblici promozionali a sostegno delle PMI nazionali, e proprio nell’ambito delle attività messe in campo, ICE ha creato 21 desk regionali dedicati a favorire l’internazionalizzazione delle imprese, quale punto di riferimento locale in collegamento con gli uffici ICE di promozione settoriale e la rete degli uffici ICE all’estero.

Il sistema camerale, in base all’ art. 2 del D.lgs n. 219/2016, opera a sostegno alla competitività delle imprese e dei territori sui mercati internazionali, e a tal riguardo realizza attività di sostegno della promozione delle imprese sui mercati internazionali e per la valorizzazione del Made in Italy, attraverso l’attuazione di numerose azioni che vanno dall’organizzazione di missioni commerciali all’accesso a iniziative e programmi comunitari, all’assistenza per la promozione di accordi tecnico-produttivi e commerciali con l’estero fino al supporto per la tutela della proprietà intellettuale.

“In un periodo così delicato per il sistema imprenditoriale regionale, e non solo, è fondamentale che le imprese possano riuscire a conoscere e a sfruttare a pieno tutte le opportunità che vengono messe a disposizione dalla rete di attori delegati ad operare a vario titolo per accrescerne la competitività internazionale – afferma Antonino TRAMONTANA, presidente di Unioncamere Calabria – e noi, come sistema camerale calabrese, che da sempre ci adoperiamo per accompagnare sui mercati internazionali piccole e piccolissime imprese, siamo davvero felici di poter strutturare sul territorio la collaborazione con ICE- agenzia, che certamente consentirà alle nostre imprese di poter beneficiare di importanti servizi e progettualità.