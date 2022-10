Antoniozzi (FdI): “Meloni, discorso da statista. Straordinario richiamo al Sud su energia”

“Il discorso del presidente Meloni oggi alla Camera è un discorso da statista, che apre con fiducia la discussione politica e conferma come l’Italia sia in buone mani”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, deputato dì Fratelli d’Italia.

“Bellissimo il ricordo delle grandi donne che hanno fatto la storia italiana. Il richiamo all’atlantismo e la rassicurazione sullo schieramento della nostra Nazione ribadisce la serietà dì impostazione. Meloni richiama anche a una stagione di riforme costituzionali che deve essere condivisa ma che la maggioranza non vuole abbandonare. Con un grande coraggio – prosegue Antoniozzi – il Presidente del Consiglio si assume le responsabilità in una congiuntura che eredita e che ha una dimensione globale. Da calabrese e uomo del Sud sottolineo lo straordinario riferimento alle potenzialità energetiche nel Sud e agli investimenti infrastrutturali per il Mezzogiorno annunciati. Il tema della pace fiscale che riguarda famiglie e imprese lancia un importante messaggio di pacificazione. DAL Pnrr alle attualità economiche il Presidente del Consiglio dimostra la grande serietà di approccio -dice Antoniozzi – con la sottolineatura dell’interese nazionale preminente sulle concessioni e sulle reti. Necessario anche mettere in evidenza il richiamo al ritorno di una politica industriale -aggiunge Antoniozzi – e ancora opportuna la spiegazione sul significato della sovranità alimentare. Sullo stato sociale opportuno il richiamo al sostegno per nuclei deboli e invalidi e ,con riferimento alle parole del Santo Padre,la concezione del lavoro come forma di liberazione e dì libertà. Meloni dimostra ancora una volta -conclude Antoniozzi – il suo profilo europeo ed identitario che deve oggi coincidere con un atteggiamento politico generale di responsabilità e serietà”.