Coronavirus, 4 vittime e 571 nuovi contagi in Calabria

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2464 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2442 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91787 (91407 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30508 (58 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30449 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127034 (125738 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 398 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54896 (54631 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1755 (19 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1735 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188543 (187687 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 603 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48047 (47861 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 244 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

Nel bollettino odierno si registrano 4 vittime. Sono 115 (-3) i ricoverati in area medica. Sono 6 (+1) quelli in Terapia intensiva.