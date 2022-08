Il Junket Tourism arriva anche in Italia

Tra le nuove frontiere del turismo che attira vecchie e nuove generazioni c’è il fenomeno del cosiddetto “Junket Tourism”. Si tratta di effettuare vacanze che hanno come centro dell’attività il gioco d’azzardo.

Il crescere del fenomeno del gioco online e delle TV dedicate al gioco hanno fatto nascere un nuovo tipo di turismo. Questa formula è comunque diversa da quella che veniva svolta anche solo pochi anni fa.

Infatti un tempo giocatori incalliti di tutte le età partivano per spedizioni piene di speranze che avevano per destinazione i più importanti casinò italiani ed esteri. In questo caso i casinò, quelli meglio attrezzati offrivano pacchetti di soggiorno con apposito accesso alle sale da gioco.

In tutto questo poi il giocatore aveva un suo budget, ma era comunque libero di fare altro, visto che non vi erano impegni precisi in tal senso. Al termine del soggiorno ognuno degli ospiti poteva fare il conto di quanto fossero le vincite o le perdite. L’appuntamento era per il prossimo viaggio nei paradisi del gioco d’azzardo.

Oggi invece si è sviluppata una particolare offerta che viene rivolta ai veri appassionati o professionisti di questa attività. In questo caso il casinò e il giocatore hanno un accordo ben preciso che impegna in vario modo entrambe le parti.

Inoltre molti di questi pacchetti sono legati ad eventi davvero particolari che coinvolgono casinò e giocatori. Vediamo nel dettaglio come si svolge una sessione di Junket Tourism.

Il viaggio e il soggiorno del giocatore

La prima differenza con i viaggi di un tempo è che qui è il casinò che si accolla le spese di viaggio e di soggiorno del giocatore. Si tratta di una bella comodità, anche solo per reperire il volo e il giusto alloggio per giocare nel massimo comfort. Di solito i casinò che offrono questi pacchetti sono dotati di strutture ricettive di prim’ordine, che garantiscono stanze e appartamenti davvero all’altezza della situazione.

Tutto questo ha ovviamente un costo che viene pagato in una forma diversa dal solito. Infatti l’ospite s’impegna a passare un certo numero di ore giornaliere al casinò. In alternativa il cliente deve giocare una certa somma di denaro ai tavoli o alle slot machine.

Questo non vuol dire impegnarsi a perdere quella somma di denaro. Se c’impegnamo a giocare 1000 €, lo facciamo e vinciamo 2000 €, abbiamo rispettato i termini del contratto. Per il casinò è fondamentale il tempo trascorso ai tavoli o le somme giocate.

Spesso i pacchetti di gioco di questo tipo vengono sfruttati dai giocatori che partecipano ai tornei di poker live che vengono organizzati dai casinò stessi. In questo modo i player devono solo preoccuparsi di giocare, senza pensare alle questioni prettamente logistiche.

La combinazione di gioco terrestre e online

Questi pacchetti spesso offrono la possibilità di creare un mix di gioco al casinò e di quello online. Il business del gioco d’azzardo ha aperto nuove possibilità ai casinò terrestri di espandersi anche su internet.

Ciò rende possibile la possibilità che creare pacchetti di Junket Tour vari e flessibili. Questo fenomeno sta diventando popolare anche in Svizzera coinvolgendo numerose realtà terrestri e online. per avere un quadro più chiaro della realtà dei casinò internet svizzeri puoi visitare la pagina https://besteonlinecasinoschweiz.ch/svizzera/casino-online-svizzera.

Questo tipo di soluzione si applica anche per le piattaforme di gioco d’azzardo su internet che hanno ottenuto la licenza dalle autorità di Malta e di Curacao. In questo caso ovviamente il pacchetto di Junket Tourism offre il soggiorno presso un casinò terrestre del luogo e sessioni live e su internet su piattaforme dedicate. Se sei interessato a questi casinò online visita il sito https://miglioricasinoonlineeuropei.org/.

Il Junket Tourism cresce per nuove alternative di gioco

Questa nuova realtà del turismo legata al gioco d’azzardo è sicuramente molto appetibile per tutta una serie di giocatori abituali o professionisti. Il grande vantaggio è quello di non dover organizzare il viaggio e il soggiorno.

Offerte di questo tipo sono poi riservate sia a singoli che a gruppi. L’obiettivo del casinò è quello di vedere sempre una buona affluenza ai tavoli che in qualche modo è stata erosa dalle strutture online.

Tuttavia il brivido del gioco fatto di persona non è in alcun modo replicabile da un casinò su internet. E questo rendere ancora il casinò terrestre sempre molto ambito dai veri giocatori.