Elezioni, d’Ippolito: “Riconosciuto mio impegno per territorio”

“Sono onorato della fiducia e della responsabilita’ che Luigi Di Maio mi ha dato indicandomi come capolista di Impegno civico al Senato, nel collegio plurinominale della Calabria”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Impegno civico Giuseppe d’Ippolito. “E’ stato riconosciuto – prosegue – il mio impegno costante nel territorio, soprattutto sulla questione meridionale e su quella calabrese in particolare. E’ stato valorizzato il mio impegno continuo per l’assunzione dei medici e degli altri sanitari indispensabili a garantire il diritto alla salute in Calabria; per azzerare il divario economico e sociale della regione dal resto dell’Italia; per la tutela ambientale, le bonifiche, l’acqua pubblica, il servizio rifiuti, le energie rinnovabili, la lotta alla ‘ndrangheta e la difesa delle vittime della criminalita’ e dei loro familiari. Ora – conclude D’Ippolito – inizia la mia campagna elettorale, basata sui fatti, sui contenuti e sulle proposte concrete. Mai come adesso, i cittadini calabresi hanno bisogno di candidati che conoscano i problemi del territorio e che sappiano come affrontarli e risolverli”.