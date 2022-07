“Vigneti aperti”, in arrivo la nuova proposta di enoturismo in Calabria attraverso 14 cantine

Il Movimento Turismo del Vino promuove, attraverso 14 cantine, una serie di appuntamenti per vivere il territorio a stretto contatto con gli areali di produzione

Valorizzare il territorio partendo dalle vigne, tra filari storici e nuovi impianti, vivendo il contatto diretto con gli areali produttivi del vino calabrese. Il vino si propone come attrattore per un viaggio tra la cultura, i borghi, le identità immateriali e spirituali che fanno grande ed unica la regione.

E’ Vigneti aperti la nuova proposta di enoturismo promossa dal Movimento Turismo del Vino Calabria che sarà presentata, nel corso di una conferenza stampa presso la Cittadella di Catanzaro nella sala oro venerdì 8 luglio alle ore 11:30, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo e del presidente di Mtv Calabria, Pierluigi Aceti.

Un calendario variegato e attrattivo di appuntamenti in vigna, pic-nic, passeggiate tra i filari e tanto altro, che andrà avanti fino al mese di Ottobre animando i territori e portando turisti, viaggiatori, wine lovers ad incontrare i produttori e degustare le chicche enologiche della regione. Si potranno approfondire le tecniche di produzione, vivere degustazioni in scenari unici, vivere all’aria aperta degustando anche i prodotti della gastronomia locale, ascoltare musica e vivere esperienze che coinvolgono i partecipanti.

«La volontà è quella di coinvolgere ancora più turisti in un racconto emozionale che parte dal vino e diventa un attrattore per disegnare un viaggio lungo il territorio – ha spiegato Pierluigi Aceti, presidente di Mtv Calabria – Da nord a Sud un nutrito gruppo di aziende si apriranno all’accoglienza in sicurezza mostrando il volto autentico di una terra che dell’agricoltura ha fatto occasione di rilancio economico ed ora guarda a questa identità territoriale come vero ambasciatore di una regione unica e meravigliosa, ricca di gemme gastronomiche ma anche storiche e culturali da narrare bevendo un buon calice di vino».

Da sabato 9 luglio per tutti i giorni fino a Ottobre su prenotazione si potrà vivere esperienze diversificate nelle cantine: Celimarro, Marchisa, Acroneo, Malena, Stamati, Murace, Basile, Macrì, Pizzuta del Principe, Artese, Ferrocinto, Statti, Dastoli, Dell’Aera.