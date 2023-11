Derby di Calabria: Pallacanestro Viola vuole vincere

Voglia di ritornare a vincere immediatamente: La Pallacanestro Viola è pronta per giocare il primo derby di Calabria della stagione. Si riaprono le porte del PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Domenica significativa e tutta da vivere per gli sportivi e gli amanti del basket. La Pallacanestro Viola scende in campo alle ore 18 per affrontare la Bim Bum Basket Rende.

Reggini carichi ed entusiasti per il proficuo cammino fin qui prodotto nonostante la sconfitta, subita all’overtime, al Palapadua di Ragusa.

Quarantacinque di emozioni e grande basket che hanno palesato, nuovamente, la bontà del roster neroarancio, all’asciutto ed oggi secondo in classifica portando nel bagaglio una sconfitta “formativa”.

Capitan Binelli e soci vogliono continuare il trend positivo casalingo e coinvolgere il più possibile una platea che si dimostra in crescita giornata dopo giornata.

Il quintetto di Coach Cigarini cerca la settima vittoria su nove partite.

Ritorna nei ranghi, dopo l’infortunio il reggino Tommaso Russo, play che scalpita per far bene. Ci sarà anche il Capitano Binelli.

Dall’altra parte del rettangolo di gioco ci sarà una Bim Bum Rende alle prese con tanti acciacchi e risultati negativi.

Quattro sconfitte consecutive per il team di Coach Carbone dopo un discreto inizio di campionato dove, Ginefra e soci hanno raccolto 6 punti in quattro partite.

Squadra tosta che ha rischiato l’impresa all’InfoDrive Arena, casa della capolista Orlandina.

Tomic è la stella.

Aldo Gatta il bomber.

Festinese la pedina duttile pronta a colpire in chiave atipica.

Sotto canestro c’è l’ex Lamezia Hajrovic. Estro e fantasia per Guzzo. Esperienza con il quarantenne Simone Ginefra in cabina di regia.

Le due società si sono già affrontare in C Silver nell’anno, successivamente sospeso per pandemia.

Info Ticketing i tagliandi della gara sono disponibili

– online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters

– domenica dalle ore 16.15 al Botteghino con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla nostra pagina social grazie al media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La sfida, verrà trasmessa sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104,4 e sui social.

Arbitrano i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg) e Francesco Giunta di Ragusa.