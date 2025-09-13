Pawel Stabrawa dalla Domotek: “Sogno di vincere il campionato. In Calabria ho lasciato un pezzo del cuore”

L’ingaggio di Domotek è pronto a sognare in grande. Pawel Stabrawa, nuovo volto della squadra, si presenta con l’entusiasmo di chi vuole completare un album di trofei e la consapevolezza di aver trovato un posto speciale dove farlo: la Calabria.

Le sue prime parole da giocatore amaranto dipingono l’immagine di uno spogliatoio unito e promettente. “Ho una primissima impressione positiva con questi nuovi compagni”, ha esordito Stabrawa. “Credo che ci si creerà un bel gruppo. Tanti pallavolisti già li conoscevo, abbiamo giocato contro e con alcuni anche insieme. Quindi credo che sarà un bel gruppo che potrà fare belle cose insieme”.

Un affetto particolare, quasi viscerale, lo lega poi a questa regione. Alla domanda “Sei innamorato di questa terra?”, la risposta è stata immediata e carica di emozione: “Certo, siamo qui in uno spettacolo di panorama. Io mi sento a metà calabrese, ho lasciato un bel pezzo del cuore qua e mi fa piacere sempre tornare qui a giocare”.

Ma oltre al panorama e all’affetto, c’è un obiettivo chiaro che guida il suo approccio alla nuova stagione: la fame di vittoria. Quando gli viene chiesto dei suoi traguardi, Stabrawa non esita a mettere al primo posto il successo collettivo, svelando però il grande sogno personale che lo spinge.

“Lasciamo un po’ fuori l’aspetto personale perché quello principale è di squadra”, precisa, per poi confessare: “Quello che mi manca ovviamente nel mio Curriculum è vincere un campionato. È una cosa grande, una cosa importante. Però bisogna sognare, poi cercare di raggiungere questi sogni, questi obiettivi. Sì, insomma, spero che questo Curriculum possa completarsi bene a questo punto con questo elemento mancante”.

Una dichiarazione di intenti chiara, quella del nuovo ingaggio, che unisce la voglia di integrarsi in un gruppo coeso al desiderio di conquistare l’alloro più ambito, trovando nella Calabria non solo un palcoscenico sportivo, ma una seconda casa.