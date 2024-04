Volley C maschile, quarti di finale play off: la Altaflex Catanzaro Volley affronta il Corigliano-Rossano Volley

Dopo la chiusura della regular season di serie C, con 51 punti accumulati e la terza posizione in classifica conquistata, la Altaflex Catanzaro Volley si appresta ad affrontare i quarti di finale dei play off per la promozione in serie B. La compagine catanzarese ospiterà il Corigliano-Rossano Volley (6^ classificato), in gara unica, per tentare di accedere alle semifinali dove affronterebbe la vincente tra la Scuola Volley Paola (2^ classificata) e la New Tech Milani Rende (7^ classificata).Gli altri due accoppiamenti prevedono le sfide tra la C’Ama Fà SPES Praia (1^ classificata) e il Belvedere Volley (8^ classificato) e la Volo Virtus Lamezia (4^ classificata) che affronterà la Tonno Callipo Vibo (5^ classificata). Una stagione fino a qui esaltante per i giallorossi che dopo la conquista della Coppa Calabria vogliono giocarsi il tutto per tutto per regalare alla Città una categoria che manca da troppi anni.

Appuntamento quindi, domenica 21 Aprile alle 18 al PalaEvent, in via Traversa Emilia!