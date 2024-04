Tonno Callipo Volley e Mastermarketing: al via la partnership e le iniziative in cantiere

La MasterMarketing SRL, agenzia specializzata in strategie di marketing online con sede a Vibo Valentia, entra a far parte della grande famiglia sportiva della Tonno Callipo Volley. Lo fa con una partnership con la società giallorossa del presidente Pippo Callipo. In un universo, sportivo e non, sempre più invaso e dominato da anni dai social, la MasterMarketing del fondatore Afro Rao, che ha esperienza decennale nel settore, è specializzata nel curare la comunicazione proprio dove è fondamentale farlo, ovvero sui Social Network. I dati infatti confermano che è proprio la rete il miglior luogo dove investire il proprio budget.

L’obiettivo che si propone MasterMarketing è quello di, attraverso mirate ed accattivanti campagne pubblicitarie, acquisire e fidelizzare nuovi clienti attraverso creatività e strategie di comunicazioni efficaci. La collaborazione con la Tonno Callipo Volley “nasce perché – spiega Afro Rao – con la nostra Agenzia di Marketing abbiamo proposto alla società giallorossa del presidente Pippo Callipo e del vice presidente Filippo Maria Callipo una serie di ulteriori servizi da poter offrire agli sponsor. Quindi abbiamo approfondito il confronto e così siamo addivenuti all’accordo di gestire noi alcuni sponsor, entrando dunque in partnership con la prestigiosa società giallorossa, che da trent’anni tiene alto il nome della Calabria in ambito sportivo, rappresentando di fatto un’eccellenza di tutto lo sport calabrese. Tutto ciò oltre al rapporto amichevole che già c’era con Filippo Maria e Giacinto”. Rao spiega perché è fondamentale la comunicazione sui social… “Perché è quella più performante che esiste, in più è quella che ha il ritorno migliore sull’investimento, ovviamente se fatta bene”.

Ed è il caso di MasterMarketing? “Certo – conferma Rao -, con la Tonno Callipo Volley abbiamo già iniziato con due clienti quali Ritocca e Falduto. In particolare con la concessionaria Falduto abbiamo esposto una delle sue vetture direttamente nel PalaValentia in occasione della Finale di Coppa Calabria Femminile, un evento spettacolare che ha riscosso un grande successo non solo per il risultato sportivo in sé, quanto anche per l’intera organizzazione della kermesse sportiva; mentre con la Camiceria sartoriale Ritocca abbiamo proposto un premio del migliore in campo in occasione di una gara della Serie B maschile. Anticipo che con Falduto abbiamo anche fatto un video molto simpatico – che verrà pubblicato a breve – con le ragazze giallorosse, e stessa cosa faremo con Ritocca. Ecco, quindi, che è nostra intenzione approfondire ed ottimizzare alcune strategie nella migliore pubblicizzazione del prodotto”. Ed ovviamente Rao è uno sportivo “Non solo spettatore della Tonno Callipo, ma mi piace fare sport direttamente ed infatti pratico il tennis”.