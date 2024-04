L’Inter vince il VII Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme-Memorial Pasquale Gallo

È l’Inter la formazione vincitrice del VII Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme-Memorial Pasquale Gallo. La competizione, che ha visto sfidarsi 64 squadre delle categorie pulcini, ha premiato la formazione nerazzurra che si è imposta sull’Atalanta (1-0 il risultato) in una seguitissima finale.

Gremite le tribune del “Guido D’Ippolito”, teatro assieme al “Rocco Riga”, della manifestazione. Tre giorni da sold-out e numeri record per un Torneo che si conferma un’eccellenza assoluta tra i tornei di categoria.

«Non possiamo che ritenerci soddisfatti per la buona riuscita della manifestazione – sottolineano Felice Natalino e Angelo Aiello della F&A Eventi –. Vedere uno stadio come il D’Ippolito gremito dal giorno dell’inaugurazione fino a quello della finalissima è stato uno spettacolo. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano nell’organizzazione e nella realizzazione di un evento come questo che richiede tanto lavoro e tanto spirito di sacrificio. Dallo staff alla sicurezza, dal service agli arbitri, grazie davvero a tutti. È stato bello vivere questi giorni di festa e di calcio insieme nel ricordo di Pasquale, al quale va il nostro caloroso saluto. Ci rivediamo il prossimo anno”

TUTTI I PREMI ASSEGNATI:

PREMI DI SQUADRA

TROFEO SICMA

1ª CLASSIFICATA: Inter

2ª CLASSIFICATA: Atalanta

3 ª CLASSIFICATA: Juventus

4 ª CLASSIFICATA: A.C. Palermo

TROFEO AUTO AIELLO

1ª CLASSIFICATA: Megarini

2ª CLASSIFICATA: Real Bagnara

3ª CLASSIFICATA: O.L. Bitonto

4ª CLASSIFICATA: Barcellona

TROFEO MATHECA

1ª CLASSIFICATA: Catania

2ª CLASSIFICATA: Magica Catania

3ª CLASSIFICATA: Castel San Giorgio

4ª CLASSIFICATA: Catanzaro

TROFEO SAF

1ª CLASSIFICATA: S.C. Cefalù

2ª CLASSIFICATA: Accademia

3ª CLASSIFICATA: Sportlandia Real Casarea

4ª CLASSIFICATA: S.M. Cilento

PREMIO FAIR PLAY : Mosta

PREMI INDIVIDUALI

MIGLIOR PORTIERE : Luca Lozano (Inter)

MIGLIOR GIOCATORE : Lorenzo Piumatti (Juventus)

TOP SEVEN DILETTANTI:

Miglior portiere: Riccardo Cusimano (A.C. Palermo)

Migliori difensori: Donato Arcella (Real Casarea) e Francesco Astarita (Real Casarea)

Migliori centrocampisti: Tiziano De Maio (Tor Tre Teste) e Alessio Cacciatori (Romulea)

Migliori attaccanti: Sebastiano Malafronte (V.J. Napoli) e Antonello Carini (A.C. Palermo)

Miglior allenatore: Sergio Di Trapani (A.C. Palermo)