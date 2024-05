“Persefone nella religione greca”: il 15 maggio incontro a Reggio Calabria

Proseguono presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria gli incontri sul tema “la percezione dell’Antico” promossi congiuntamente dallo stesso Museo e dall’Associazione Culturale Anassilaos. Mercoledì 15 maggio, sempre alle ore 17,00, presso il Museo. la prof.ssa Prof.ssa Marta González González, Ordinario di Filologia Greca presso l’Università di Malaga terrà una lezione sul tema “Persefone nella religione greca”, una divinità presente in Magna Grecia (si pensi ai pinakes di Locri) quale protettrice dell’agricoltura e insieme divinità degli inferi, due aspetti che convivono nel racconto del suo rapimento da parte di Ade (Plutone), secondo quanto narrato nell’Inno a Demetra. Ade si innamorò di Persefone, figlia della dea Demetra; la rapì mentre, ancora fanciulla, giocava su un prato fiorito e la condusse sottoterra. La madre però non si rassegnò alla scomparsa della figlia e si mise a cercarla ovunque. La ritrovò agli inferi e non potendo riaverla accettò un compromesso con Ade.

Per sei mesi, nella stagione invernale, Persefone avrebbe dimorato all’Ade; negli altri sei mesi (primavera) sarebbe tornata a vivere con la madre. Si tratta di un mito che spiega l’alternarsi delle stagioni. Alla studiosa nel corso dell’incontro sarà consegnato il Premio Anassilaos 2024 per la Sezione “Megale Hellas” che segna l’avvio della 36^ edizione della manifestazione, con la seguente motivazione “Filologa attenta e sagace nella ricerca – come di-mostra la ricca produzione scientifica – ha profuso impegno costante e passione nella valorizzazione della cultura classica intesa quale momento privile-giato di riflessione per comprendere le dinamiche della vita nel presente, rivolgendo i suoi interessi so-prattutto alla tragedia greca, con particolare at-tenzione a Eschilo ed al tema del conflitto e della pace, di estrema attualità e alla poesia (Pindaro, Saffo, Nosside, Semonide), al corpus plutarcheo, alle credenze e rituali funerari , alle figure divine ed eroiche (Persefone, Atena, Ares, Afrodite; Achille, Elena) nonché agli studi di genere (misoginia e omofobia). Il suo lavoro riscuote interesse a livello internazionale e le sue ricerche costituiscono un imprescindibile punto di riferimento negli studi di settore” Agli incontri prenderà parte il Direttore del Museo Fabrizio Sudano.

Interverrà la Prof. Mariangela Monaca, dell’Università di Messina. Introdurrà il Prof. Amos Martino, responsabile Anassilaos. Agli intervenuti sarà donata la speciale moneta con Kore (Persfone) realizzata da Domenico Colella.