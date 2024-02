Vibo Marina: riprende a marzo la seconda manche del Campionato di vela giunto alla 17esima edizione

Dopo aver regatato nelle acque di Cetraro nei mesi di ottobre e novembre scorsi, la flotta composta da circa 20 imbarcazioni si sposterà a Vibo Marina per concorrere all’assegnazione del “Trofeo Marina Carmelo”, un prestigioso premio messo in palio ogni anno da Franco Ranieri. Sono previste più regate giornaliere, se le condizioni meteo lo consentiranno, nelle acque antistanti Vibo Marina in maniera da consentirne la visione anche da terra.

Le regate si svolgeranno in un campo a “bastone”, tra le boe posizionate ad adeguata distanza tra loro in modo da consentire alle imbarcazioni un percorso alle diverse andature e che si daranno battaglia con spettacolari virate e strambate.

Le date: 2/3 Marzo, 16/17 Marzo , 23/24 Marzo

17 edizioni di campionato che coinvolge tutto il tirreno calabrese, da Cetraro a Reggio Calabria, sottolineano gli organizzatori, rendono merito alla realizzazione di attività sportive che richiedono notevole impegno e coinvolgimento di strutture ricettive per l’ospitalità delle barche e degli equipaggi

Nato nel 2006 a Vibo Marina e organizzato dal Circolo Velico Santa Venere su delega della FIV – Federazione Italiana Vela, il campionato si è arricchito di nuove esperienze e competenze coinvolgendo i circoli velici della Calabria.

Ad oggi, il gruppo organizzatore del campionato è composto dal Centro velico Lampetia (Cetraro), Circolo Velico Santa Venere (Vibo Marina-Tropea) , Lega Navale di Tropea, Lega Navale di Palmi, Yachting Club Di Reggio Calabria, Lega navale Reggio Calabria.

Un gruppo nutrito che sottolinea lo spirito aggregativo dello sport velico e che premia l’impegno di quanti sono parte attiva nel renderne possibile la continuità.

Il campionato proseguirà nelle acque di Tropea ad Aprile, Trofeo “Marina Yacht Club”, per spostarsi a Palmi con una regata “costiera” . Conclusione a Reggio Calabria con lo storico Palio di San Giorgio.

Programma ricco che rende un meritato spettacolo alla bellezza delle nostre coste.