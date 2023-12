Domotek Volley: classe, tenacia e voglia di vincere a Piedimonte Etneo, 3-0 anche al Papiro

di Paolo Ficara – Ottavo successo consecutivo per una Domotek Volley Reggio Calabria che ormai non fa più notizia in Serie B, sotto questo punto di vista. Tuttavia anche a Piedimonte Etneo, contro il Costa Dolci Papiro, gli uomini di coach Antonio Polimeni hanno dovuto attingere a tutto il proprio bagaglio fisico, tecnico e mentale.

Molto spazio per il centrale Giuliani nel sestetto base. Primo set caratterizzato da almeno un paio di servizi vincenti del palleggiatore Schifilliti, da qualche bel gesto tecnico dello schiacciatore El Moudden e dalle solite carezze a 115 km/h dell’opposto Laganà.

Secondo set che ha evidenziato la crescita dello schiacciatore Renzo, mentre Stefano Remo da centrale si è fatto sentire a muro. Un continuo la prestazione di Lopetrone: il libero ha indirizzato il terzo set con uno dei suoi innumerevoli recuperi, quando il punteggio era sull’11-11.

Punteggi di 10-25, 17-25 e 22-25 per i tre set vinti dalla Domotek, oggi in inedita divisa biancoverde. Nel finale, spazio anche per l’ultimo arrivato Boscaini. Sabato 16 dicembre arriverà al PalaCalafiore l’unico avversario in grado di tenere testa alla capolista: ingresso libero anche per lo scontro promozione contro Aquila Bronte.