Volley Reghion, sabato esordio stagionale a Patti con la Saracena

Inizia in trasferta la nuova stagione della Volley Reghion. La formazione reggina è attesa sabato pomeriggio in quel di Patti contro le padrone di casa de La Saracena Volley in un match aperto a qualsiasi pronostico. Quel che è certo è che la formazione del patron Minniti farà di tutto per portare a casa l’intera posta in palio e proseguire il buon andamento ottenuto nella seconda parte dello scorso campionato. In tale direzione, la squadra è stata costruita nel segno della continuità confermando la maggior parte del sestetto titolare.

Per il match in terra siciliana, coach Pellegrino dovrà fare a meno della Surace, fermata dal giudice sportivo. In cabina di regia, dunque, ci sarà Alessia Furci, al suo esordio in maglia biancoblu. Chi rischia di rimandare la prima partita tra le fila della Reghion è Nina Burduja, ancora non al meglio della condizione. Resta quindi l’ultimo dubbio da sciogliere: bisognerà capire chi affiancherà capitan Fiorini, le sorelle Speranza e la De Franco in attacco, mentre la casacca di libero verrà indossata dalla Ponton. Designati gli ufficiali di gara che saranno Vera D’Avola e Danny Buccheri. Il match del PalaSerranò inizierà alle ore 18.00.

«Si tratta del mio primo campionato di Serie B2 – dichiara Miriam Pantano, libero della Volley Reghion, alla vigilia del primo match stagionale – e non posso quindi nascondere l’emozione. Spero di essere parte attiva di questo progetto che lo scorso anno ha condotto ad importanti risultati. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni per me e soprattutto per la squadra».