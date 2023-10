Olio di Calabria Igp abbraccia Tocci e sponsorizza la pallanuoto femminile in serie A

Olio calabrese e sport. Ormai il binomio funziona, è riconosciuto, apprezzato. Il Consorzio Olio di Calabria Igp, che parla di cultivar e identità territoriale, ha iniziato da tempo ad approcciarsi al mondo dello sport. Come? “Nelle meravigliose campagne di Rende abbiamo parlato di Cassanese e Roggianella insieme al Presidente del Consorzio Massimino Magliocchi e a due giovanissimi produttori di Olio di Calabria Igp: Pierfrancesco Conforti, dell’Azienda Agricola San Biase e Pietro Lento, dell’Azienda Agricola Olio Lento. Insieme a noi l’olimpionico di tuffi Giovanni Tocci, testimonial del consorzio, che ci ha parlato del suo stile di vita alimentare e di un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino al quale non rinuncia neanche in capo al mondo”, fanno sapere dal Consorzio dell’Olio di Calabria IGP, “calabrese in ogni goccia”.

La vera novità è anche un’altra. Olio di Calabria Igp, proprio per testimoniare la forte inclinazione verso gli aspetti salutistici del prodotto, ha stretto un fondamentale accordo con la squadra di pallanuoto di Cosenza. Le atlete che, in questa stagione, disputeranno il campionato di serie A1 femminile porteranno, in tutta Italia, il nome e l’orgoglio dell’olio calabrese. Il nome della squadra avrà direttamente il nome di Olio di Calabria Igp Cosenza PN.

“Siamo veramente soddisfatti dei passi da gigante compiuti negli ultimi tempi. Insieme a tutti i consorziati – afferma il presidente Magliocchi, emozionato anche per le splendide immagini realizzate con il concittadino Giovanni Tocci nella loro Rende – abbiamo ritenuto fondamentale puntare sulla qualità, sempre crescente, dei nostri prodotti insieme ai campioni della nostra terra. Lo sport è salute, l’olio porta salute”, le parole di Massimino Magliocchi. L’iniziativa è finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/20220 Misura 3 – Intervento 3.2.1. – Sotto Intervento C.