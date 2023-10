Sabato 7 ottobre Olio di Calabria Igp Cosenza in casa, alle 14, contro U.s.L Locatelli Genova

Prima partita in casa per le atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza. Sabato 7 ottobre, alle ore 14, in vasca nella piscina comunale, contro U.s.L Locatelli Genova. Dopo l’esordio difficilissimo per la squadra allenata dal mister Francesco Fasanella contro le campionesse d’Italia, la partita di sabato deve necessariamente portare risultati.

Ad anticipare contenuti e volontà, il portiere della squadra bruzia, Martina Brandimarte. “La partita sarà già il primo tassello che dovremo mettere per iniziare con il piede giusto questo campionato: è uno degli scontri diretti a cui puntiamo assolutamente”, afferma l’atleta.

“Ad inizio stagione ci siamo poste degli obiettivi, sappiamo tutte le difficoltà cui andremo incontro, ma ci siamo strutturate per fare bene nelle nostre possibilità e per restare nella massima serie, perché è quello a cui ambiamo”. Archivata la partita di domenica, “che ci è stata sicuramente utile per rompere il ghiaccio in serie A1 e per renderci conto anche di un ritmo partita diverso, siamo già all’opera da inizio settimana per migliorare le situazioni di gioco, incalaneremo tutte le nostre energie e le nostre forze per guadagnarci i punti contro le nostre sfidanti di sabato, in casa nostra, che per noi rappresenta sempre un’arma in più”.

Arbitri della partita: Navarra Bruno e Ricciotti Fabio.