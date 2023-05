Cosenza pallanuoto Serie C maschile, sabato ultima di campionato

Ultima partita di campionato di Serie C, sabato 27 maggio presso la piscina comunale di Cosenza. La squadra di mister Gianmarco Manna affronta la Waterpolo Catania. Arbitra il signor Giuseppe Mandarino.

“Partita che avrebbe potuto significare ben altro, se non avessimo perso punti per strada”, afferma proprio l’allenatore della Cosenza pallanuoto. Per Gianmarco Manna, “Catania è l’unica squadra che ci ha messo sotto, perché all’andata la vittoria della Waterpolo Catania fu incontestabile. È una squadra giovane che ci somiglia molto per filosofia e per tipologia di pallanuoto proposta, ben allenata da Mario Mentesana. Oltre ad essere un bravo preparatore tecnico è un amico”; dice Manna.

“Vogliamo chiudere questo campionato in bellezza ed in casa nostra, regalandoci una vittoria che sarebbe la giusta conclusione di quello che abbiamo fatto. Quindi invito tutti quelli che fino ad oggi ci hanno sostenuto a venire in piscina a salutarci e per concludere al meglio un anno che, per quello che mi riguarda, è stato più che positivo”. Parole del tecnico Manna. Anche per la Serie C si attende il pubblico delle grandi occasioni, in attesa del match clou della domenica con le ragazze di mister Fasanella alla conquista della serie A femminile.