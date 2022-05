Promosport Women-Vibonese 10-0

Risultato tondo per la Promosport Women di mister Crupi nel match casalingo, giocato a Ginepri, contro la Vibonese e valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile. Di seguito il tabellino dell’incontro:

Promosport: Bajraktari, De Marco, Di Cello, Stranieri, Mancuso (37′ st Miceli), Criseo, De Leonardo (26′ st Pisano), Colonna (20′ st Meduri), Giudice (10′ st Surace), Gattuso, Cardamone. A disposizione: Cognetto, Zanfino. Allenatore: Crupi

Vibonese: Palumbo, Sartor, Castagna, Giannini A. (13′ st Giannini G.), Crispino, Piperno, Grillo, La Malfa, Sorrentino, Barone, Boragina. A diposizione: Battaglia, Misyur. Allenatore: Lico

Arbitro: Gioacchino Maria Platì di Catanzaro

Marcatrici: 1′ Cardamone, 9′ Di Cello, 20′ Cardamone, 31′ Cardamone, 50′ Gattuso, 55′ Stranieri, 63′ Surace, 70′ Gattuso, 72′ Surace, 81′ Criseo

Commento di mister Crupi a fine gara “Come sempre preferisco non parlare del risultato, ma sottolineare l’atteggiamento della squadra. Oggi forse abbiamo acquisito la consapevolezza della nostra forza, sono strafelice di tutto quello che abbiamo costruito in così poco tempo tutti insieme, staff tecnico, società e atlete abbiamo raggiunto un risultato che va al di là di tutte le previsioni in appena 7 mesi. Adesso non ci nascondiamo, il prossimo 29 maggio affronteremo la partita del dentro o fuori ma a prescindere da come andrà il risultato, noi abbiamo vinto costruendo la nostra meravigliosa favola calcistica fatta di tante ragazze giovani e di mamme che si sono messe in gioco portando un messaggio importante al movimento calcistico femminile e calabrese in particolare: non ci sono limiti di età per chi insegue le proprie passioni”.