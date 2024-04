L’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo per la settima edizione del Festival del Sud

Il Festival del Sud – Valentia in festa ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. La Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha deciso di accordare il patrocinio alla settima edizione del festival organizzato da Associazione Valentia, che sarà inaugurata dalla tappa di Vibo Valentia la quale, dal 15 al 17 aprile, accoglierà ospiti di caratura internazionale della cultura, della musica, dello sport e della politica.

L’Alto Patrocinio del Parlamento europeo viene conferito ad eventi senza scopo di lucro che presentino una chiara dimensione europea e che abbiano un livello qualitativo elevato nonché una risonanza considerevole. Gli eventi patrocinati sensibilizzano in merito alla democrazia parlamentare europea e promuovono una cittadinanza europea attiva, i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e l’inclusione sociale. Temi affrontati durante gli incontri della settima edizione del Festival del Sud – Valentia in festa, la cui organizzazione è affidata ad un gruppo di giovani volontari impegnati da anni in vari settori del sociale.

Il riconoscimento permetterà si sensibilizzare maggiormente il pubblico presente sulle elezioni europee che, in Italia, si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. L’Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo con un sistema elettorale proporzionale. Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

Il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco dichiara: «Ringraziamo di cuore la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per il riconoscimento. Abbiamo avuto l’onore di incontrare la Presidente lo scorso anno, quando la nostra associazione è stata ospite dell’istituzione europea. In quell’occasione, abbiamo parlato con la Presidente della nostra fantastica regione, dei tanti giovani che quotidianamente s’impegnano per il sociale con la nostra realtà associativa e delle potenzialità del mezzogiorno d’Italia. L’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo è l’ennesimo riconoscimento del valore della nostra offerta culturale per la nostra città e per il Mezzogiorno d’Italia. Il nostro evento offre alla comunità l’opportunità di incontrare esponenti di primo piano del dibattito contemporaneo, stimolando la condivisione di idee e la creazione di reti di collaborazione».

Il futuro dell’Europa e l’importanza delle istituzioni europee saranno al centro dei numerosi dibattiti che animeranno il festival e che vedranno protagonisti Mac64, Agostino Chiummariello, Luca Gervasi, Anthony Lo Bianco e Francesco Piemonte, Fulvia Gioffrè, Teresa Pugliese, Pasquale Tridico, Linton Johnson, Diego Fusaro, Annamaria Frustaci, Andrea Pusateri, Mario Mori e Giuseppe De Donno, Dayane Mello, Raffaele Gaetano, Pietro Comito, Elena Basile, Angelo Greco, Roberto Vannacci, Lorenzo Tosa, Emanuele Fiano, Luciano Prestia, Luigi De Magistris, Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, Ciro Indolfi, Cateno De Luca, Alessandro Di Battista e Antonino Monteleone.

Il Festival del Sud – Valentia in festa è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia, dall’Ordine degli Avvocati di VV, dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, dal GAL Terre Vibonesi, dalla Confcommercio di VV e dalla Confindustria di Vibo Valentia. Il progetto è candidato all’Avviso Attività Culturali 2023 a valere sul PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3.