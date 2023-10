Tropea (VV), tutto pronto per il Cose Belle Festival

4 mostre d’illustrazione per un totale di 150 opere, 4 tavoli creativi per giovani ed adulti e 3 destinati ai più piccoli, 2 workshop dedicati alla comunicazione delle bellezze dei borghi di Calabria, 3 performance di musica elettronica e arte digitale, 3 digital live painting, una market dedicato a prodotti unici di illustratori e illustratrici, 1 concerto, 3 feste e aperiBelli. – Sono, questi, i numeri della 7ª edizione del Cose Belle Festival, contenitore ed evento culturale dedicato a creatività, illustrazione e design che approderà a Tropea nel week end da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Il tema è la Gentilezza

Il Festival sarà inaugurato venerdì 20 alle ore 10 a Palazzo Santa Chiara con il simbolico taglio del nastro e l’apertura delle 4 mostre d’illustrazione: Calabria illustrata, Tropea illustrata, Gentilezza, The Calabreser.

Da questo momento in poi designer, illustratori e illustratrici esporranno e venderanno le proprie creazioni originali all’interno del Cose Belle Market. Tra i diversi momenti anche il Digital live painting, l’esibizione di illustrazione dal vivo.

Il Festival sarà ospitato nel meraviglioso Palazzo Santa Chiara, e svariate attività avranno come palcoscenico la piazzetta della Balconata panoramica e Largo Ruffa.

Nato nel 2017 a Cosenza, ideato e organizzato dall’associazione Interazioni Creative, Cose Belle celebra creatività, illustrazione e design, si esprime in un Concorso per illustratori, un Festival e una Residenza d’Artista. Per la prima volta si sposta in una nuova destinazione.

COMUNICARE UN BORGO DELLA CALABRIA GRAZIE A CULTURA, CREATIVITÀ E DESIGN. È, questo, il tema dell’incontro al quale parteciperanno alle ore 10,30 il Sindaco Giovanni Macrì e l’assessore Greta Trecate, il Presidente dell’Associazione Albergatori Tropea (Asalt) Massimo Vasinton, Emilio Salvatore Leo, Designer dello storico Lanificio Leo e l’Art director di Cose Belle Festival Deborah De Rose.

COMUNICARE LA CALABRIA CON UNICITÀ E PASSIONE: È POSSIBILE! È, questo, il focus in programma per sabato 21 sul quale si confronteranno Giuseppe Talarico di The Calabreser, Federico Falvo, Igers Calabria e Catanzaro; Borzac, Igers Reggio Calabria e Igers Italia; Franz Tropea, Content creator; Giuseppe Scuticchio, Content creator; Deborah De Rose, Calabria illustrata.