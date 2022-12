Tropea (VV) da passaparola internazionale: promossa in Giappone e Costa Azzurra

“Una destinazione turistica desiderata per la sua capacità di garantire le emozioni autentiche di una vacanza serena, rilassante e rigenerante in una terra inedita ed inesplorata. 365 giorni l’anno. Così è Tropea nella percezione diffusa che continua ad alimentare un passaparola positivo capace di raggiunge e superare i confini regionali e nazionali. È una destinazione sempre più internazionale che fa parlare di Made in Calabria anche a dicembre.”

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per l’ampio spazio dato all’esperienza Tropea sulle newsletter della Camera di Commercio Italiana di Nizza e dell’Ambasciata del Giappone in Italia.

UN GRANDE SUCCESSO PER LA MISSIONE COSTA AZZURRA-TROPEA.

È, questo, il titolo dell’articolo dedicato alla partecipazione della Camera di Commercio Italiana di Nizza al Forum Euromed sui Turismi ospitato nel Borgo dei Borghi nello scorso mese di ottobre e conclusosi con l’intervento del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Ne ha parlato la newsletter L’ATTUALITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA – PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA IN FRANCIA documentando insieme al Forum il tour promosso tra le esperienze imprenditoriali del territorio di alcuni operatori francesi al fine analizzare il substrato economico che caratterizza il territorio di Tropea. Un evento unico – si legge nel servizio – nel panorama italiano, che mette in luce ancora una volta il lavoro svolto dalla città di Tropea nell’offrire un modello per l’intero territorio calabrese.

GEMELLAGGI CON IL GIAPPONE. – MISSIONE IN CALABRIA DEL VICE CAPO MISSIONE, MIN. HIROTA TSUKASA. – Il Ministro Hirota – si legge è stato ricevuto dal Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, nel Palazzo Antico Sedile dei Nobili, che è stato anche il punto di partenza per una visita guidata dell’incantevole borgo cittadino. Durante l’incontro, il Ministro Hirota e il Sindaco Macrì si sono confrontati sugli aspetti che accomunano Giappone e Italia, considerandoli elementi facilitatori di scambi che Tropea ha già saputo avviare con successo. La città, infatti, già nell’agosto 2022, aveva sottoscritto con l’ateneo giapponese Ryutsu Keizai University, un memorandum di collaborazione che, nell’ambito del percorso di internalizzazione intrapreso, promuove opportunità di ricerca e formazione congiunte.

Inoltre, la città ha recentemente ospitato, domenica 13 novembre presso Palazzo Santa Chiara, l’evento dedicato all’arte della spada giapponese, SAMURAI SPIRIT UTAKATANASEKAI 2022 in TROPEA che, patrocinato anche dalla nostra Ambasciata, ha visto esibirsi la compagnia KAMUI con scene di combattimenti degli antichi guerrieri giapponesi, in una contaminazione tra danza e musica, tra tradizione e contemporaneità.