Tutto pronto per il Festiva dei 5 Colori a Tropea

Dal 18 al 22 maggio 2022 si terrà, a Tropea, il primo Festival dei 5 Colori.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Dammi il 5, promossa dall’Associazione no-profit Pancrazio e realizzata in collaborazione con SID – Società Italiana di Diabetologia, SIC – Società Italiana di Cardiologia, SIP – Società Italiana di Pediatria e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presentata nel dicembre scorso al Ministero della Salute.

L’evento è realizzato grazie a un bando vinto dall’Associazione Pancrazio e al supporto della Regione Calabria e del Comune di Tropea. Sono stati richiesti i principali patrocini Istituzionali.

L’obiettivo del Festival è sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti stili di vita, come praticare la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e adottare modelli virtuosi. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio per coniugare salute, benessere, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini e adolescenti agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti. Gestito da Intermedia, sarà accompagnato da una fortissima attività mediatica, che comprenderà interviste e approfondimenti a Tropea e dirette streaming.

Martedì 17 maggio, alle ore 12, a Catanzaro, presso la Sala Oro, Cittadella regionale Palazzo della Regione Calabria (viale Europa 35, località Germaneto, CZ) si terrà la conferenza stampa di apertura del Festival.

Ci piacerebbe averti con noi sia in questa occasione che per i successivi giorni dell’evento.

Parteciperanno Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria, Giuseppina Princi, Vicepresidente Regione Calabria, Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, Giovambattista De Sarro, Rettore Università Magna Grecia, Nicola Leone, Rettore Università della Calabria, Giuseppe Morino, Responsabile UO Dietologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival e Mauro Boldrini, direttore comunicazione Associazione Pancrazio.