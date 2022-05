‘Ndrangheta, revocato il programma di protezione a ex fidanzata Emanuele Mancuso

Secondo quanto riportato da Klaus Davi sul proprio profilo Facebook qualche giorno fa, sarebbe stato revocato il programma di protezione a Nancy Vera Chimirri, l’ex compagna del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, rampollo del casato mafioso di Limbadi (VV), uno dei più potenti e influenti. Non è escluso, ma non ci sono conferme ufficiali, che la revoca sia da ricondurre alle recenti dichiarazioni di Emanuele Mancuso, il quale segnalava come la Chimirri, madre di sua figlia, continuasse a interloquire con soggetti come Pantaleone e Giuseppe Mancuso, padre e fratello di Emanuele. Mancuso in precedenza aveva già riferito come anche da parte della Chimirri continuasse a ricevere pressioni per recedere dalla sua decisione di collaborare con la giustizia.