Lo studente reggino Alfredo Marco Caccamo vince il concorso nazionale “Giacomo Leopardi”

Alfredo Marco Caccamo, studente della quinta classe del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo da Vinci’ di Reggio Calabria, e’ il vincitore del concorso nazionale letterario intitolato a Giacomo Leopardi. Il concorso, indetto dal Centro nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, e’ riservato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

La giuria, nell’assegnare ad Alfredo Marco Caccamo l’importante riconoscimento, ha motivato la scelta sul giovane studente reggino per “la chiarezza e la sicurezza con cui affronta i termini del pensiero leopardiano e la poesia intesa come canto che vince il disincanto; la responsabilita’ dell’uomo di fronte al non senso, la riflessione secondo cui ogni guerra e’ una guerra civile e la contestazione della perfettibilita’ rispetto alla felicita’ dell’individuo”, giudizio che e’ alla base di eccellenza dell’elaborato presentato da Caccamo. E’ la prima volta che un giovane calabrese riesce a conquistare uno dei premi letterari piu’ ambiti in campo nazionale.