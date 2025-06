Cinquefrondi: una piazza pienissima abbraccia il sindaco Conia e la sua amministrazione

Si è svolta ieri, 2 giugno 2025, nella gremitissima Piazza della Repubblica di Cinquefrondi, la “Festa del Popolo”, un evento carico di emozione e partecipazione popolare, organizzato per celebrare i dieci anni dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Conia, espressione del movimento Rinascita. La manifestazione ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sul decennio di governo che ha profondamente trasformato Cinquefrondi, rendendola una città libera, luminosa, nota come modello di buona amministrazione, legalità e partecipazione attiva dei cittadini.

A dare ufficialmente il via all’evento sono stati il Presidente del Consiglio Comunale Cordiano, l’Assessora Manfrida, il Vicesindaco Furiglio e l’Assessora e Capogruppo Porretta, che hanno preso la parola per ricordare con orgoglio e sincerità il lungo percorso compiuto. “Essere amministratori non è facile – hanno dichiarato – non siamo perfetti, ma siamo una squadra, e insieme stiamo scrivendo la storia di Cinquefrondi con impegno, costanza e amore per questa comunità.”

A portare il proprio saluto e riconoscimento all’operato dell’Amministrazione Conia, sono intervenuti il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, l’onorevole Anna Laura Orrico e il professore Giancarlo Costabile, che con parole sentite e appassionate hanno voluto evidenziare il valore politico, culturale e sociale di un’esperienza amministrativa che ha saputo coniugare giustizia sociale, trasparenza e amore per il territorio.

Il Vicesindaco Versace ha sottolineato l’importanza della coerenza e della visione a lungo termine dell’Amministrazione Conia, che ha saputo trasformare idee e valori in azioni concrete e durature. E come speciale regalo per l’occasione, Versace ha voluto leggere pubblicamente – davanti alla comunità presente in piazza – la comunicazione ufficiale del finanziamento più grande mai ottenuto nel territorio: un milione e mezzo di euro per la realizzazione del nuovo stadio comunale di Cinquefrondi. Un riconoscimento concreto e simbolico dello straordinario operato dell’Amministrazione Conia, che guarda non solo alla riqualificazione urbana, ma anche alla promozione dello sport e dell’aggregazione sociale. L’onorevole Orrico ha elogiato la capacità di questa esperienza di unire la lotta per la legalità con politiche di sviluppo locale sostenibili e inclusive. Il professore Costabile ha infine evidenziato l’impronta etica e pedagogica di un modello di governo che ha restituito dignità e protagonismo a una comunità troppo a lungo marginalizzata, divenuta oggi una terapia naturale contro ogni malessere.

Hanno presenziato alla manifestazione anche numerosi sindaci del territorio, a testimonianza del forte legame istituzionale e del riconoscimento condiviso per l’esperienza amministrativa di Cinquefrondi. Tra loro, anche il Presidente dell’Associazione Città degli Ulivi dei Comuni della Piana e Sindaco di Molochio, Marco Caruso, che con la sua presenza ha voluto esprimere vicinanza e apprezzamento per il percorso virtuoso intrapreso dalla città.

Michele Conia, visibilmente commosso, ha aperto il suo intervento condannando con fermezza il genocidio in atto nella Striscia di Gaza, denunciando i crimini contro la popolazione civile palestinese e chiedendo alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità per fermare una tragedia umanitaria di proporzioni inaccettabili. “Al centro di questo palco vedete la bandiera della Palestina perché non possiamo festeggiare la democrazia – ha dichiarato – senza alzare la voce contro ogni forma di oppressione e barbarie. La solidarietà con i popoli oppressi è parte della nostra identità.” Il pubblico ha risposto con un lungo applauso, condividendo il sentimento di giustizia e umanità espresso dal primo cittadino. Nel prosieguo del suo discorso, Conia ha ringraziato la cittadinanza per il continuo sostegno e ha ribadito l’impegno a proseguire il cammino di Rinascita con la stessa passione e dedizione che ha contraddistinto questi primi dieci anni. “Non è solo la mia festa – ha dichiarato – ma la festa di un popolo che ha scelto di camminare a testa alta, con coraggio, per costruire un futuro migliore.” Sentita anche la partecipazione degli artisti Other Voices, Enzo Tropepi, Le Distorsioni, Carlo Giordano, New Wave Duo, Emanuele Politi e Service Speciali Eventi, che hanno allietato la festa con musica e spettacoli pirotecnici.

La “Festa del Popolo” ha così vissuto i suoi momenti di musica, cultura e socialità, confermando ancora una volta il profondo legame tra istituzioni e cittadini, in una Cinquefrondi che guarda con fiducia e determinazione ai prossimi traguardi.