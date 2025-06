Reggio: domani la presentazione del volume “Francesco Gangemi Sacerdos et Civis” di Raffaele Cananzi

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito della “Primavera Reggina 2025”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS), con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, presenta il volume “Francesco Gangemi Sacerdos et Civis” di Raffaele Cananzi – Città del Sole Edizioni. Conduce l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, e intervengono: Daniela Neri, Architetto, Dottore di ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali”, Responsabile della Biblioteca “De Nava” di Reggio Calabria, e Raffaele Cananzi, Presidente della Fondazione “Museo San Paolo”, Avvocato cassazionista e avvocato della “Romana Rota”. L’opera di Raffaele Cananzi, si distingue per la capacità di mettere in luce le molteplici sfaccettature del personaggio, sottolineando come la sua fede e il suo senso civico siano stati strettamente intrecciati nel suo percorso di vita. Secondo un armonico progetto culturale che solo la profondità del suo sapere anche teologico e filosofico poteva concepire, il sacerdote Francesco Gangemi abbellì con opere d’arte la Chiesa di “San Paolo” e creò il “Piccolo Museo San Paolo”, piccolo come lo ha voluto definire perché nella sua straordinaria modestia considerava piccolo tutto quanto, invece, di grande scaturiva dalla sua alacre operosità trapuntata di inventiva e fantasia. Mons. Gangemi fu poeta, scrittore, musicista e oratore di vasta cultura.