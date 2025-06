Erasmus a León: gli studenti dell’“Einaudi-Alvaro” di Palmi protagonisti di un progetto di gemellaggio con la Spagna

Dal 19 al 23 maggio 2025, un gruppo composto da 10 studenti e 3 docenti dell’Istituto “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC) ha partecipato a un’esperienza di mobilità internazionale a León, in Spagna, nell’ambito di un progetto Erasmus di gemellaggio con la scuola IES Doctora María José Alonso di León in Spagna. Un percorso formativo e umano straordinario, reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione delle docenti referenti del progetto Erasmus: le Professoresse Amelia Cugliandro, Ester Mura e Serena Stilo.

La delegazione italiana – composta dalle docenti Camela Frisina, Martha Longo e Fortunata Tedesco e da una rappresentanza di studenti appartenenti a classi del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane – ha avuto l’opportunità di vivere un’intensa settimana di scambi culturali, linguistici e didattici, consolidando un gemellaggio internazionale che si è sviluppato nel corso dell’intero anno scolastico 2024/2025.

Il progetto non nasce dal nulla, ma è il frutto di un percorso iniziato in modalità virtuale: incontri in videoconferenza, scambi di materiali audiovisivi e attività collaborative hanno gettato le basi per una relazione solida e partecipata tra le due comunità scolastiche. Un primo, fondamentale passo che si è concretizzato lo scorso febbraio, quando una delegazione spagnola composta da due docenti e sette studenti ha visitato Palmi per una settimana, ed ha visto gli studenti spagnoli ospitati dalle famiglie degli studenti italiani dell’“Einaudi-Alvaro”. Questo scambio è stato ricambiato durante la recente mobilità in uscita, con gli studenti italiani accolti calorosamente dalle famiglie spagnole.

L’importanza di esperienze come questa va ben oltre l’apprendimento linguistico. I gemellaggi internazionali rappresentano occasioni preziose per favorire l’incontro tra culture, la crescita personale degli studenti e il rafforzamento delle competenze sociali, interculturali ed europee. Vivere insieme, anche solo per pochi giorni, permette ai giovani di confrontarsi con realtà diverse, superare pregiudizi, apprendere in contesti informali e costruire legami autentici, che spesso si trasformano in amicizie durature.

Fondamentale, inoltre, il ruolo del personale dirigenziale e amministrativo dell’“Einaudi-Alvaro”: si ringraziano il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea, i collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e Prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e la DSGA, Dott.ssa Carmela Cambareri per il supporto concreto nella gestione logistica e burocratica del progetto. La riuscita di simili iniziative è il frutto di una rete di collaborazione efficace tra insegnanti, studenti, famiglie e istituzioni.

Il progetto Erasmus a León si è concluso, ma ciò che lascia è destinato a durare nel tempo: nuove competenze, maggiore consapevolezza europea e una visione del mondo più aperta e inclusiva. Iniziative come questa rappresentano un valore aggiunto non solo per gli studenti coinvolti, ma per l’intera comunità scolastica e territoriale, rafforzando l’idea che l’istruzione sia uno strumento di dialogo, pace e cittadinanza attiva.